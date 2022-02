PSG : Kylian Mbappé sera suspendu contre l'OGC Nice

La suite après cette publicité

Battu pour la deuxième fois de la saison en Ligue 1 face au FC Nantes (1-3), le Paris Saint-Germain reste plus que jamais leader du championnat. Pourtant, samedi soir, à l'issue de la rencontre perdue face aux Canaris, l'ambiance était plus que tendue. Et pour cause, mécontents des décisions arbitrales, les Parisiens n'ont pas manqué de le faire savoir que ce soit par la voix de Marco Verratti ou celle de Leonardo, fou de rage au coup de sifflet final. Un match au cours duquel Kylian Mbappé, comme cinq autres de ses coéquipiers, a d'ailleurs été averti par l’arbitre Mikaël Lesage.

Conséquence directe ? Le Bondynois sera ainsi suspendu pour le déplacement à Nice, et ce quatre jours avant le 8e de finale retour à Madrid en Ligue des champions. Déjà averti contre Brest, puis Rennes, le champion du monde 2018 manquera donc cette rencontre face aux Aiglons et n'aura plus que la réception de Saint-Étienne, samedi prochain (21 heures) pour parfaire ses automatismes avec Leo Messi et Neymar avant de croiser le fer avec les Merengues. En attendant, le numéro 7 du PSG totalise 154 buts toutes compétitions confondues avec le club de la capitale, soit deux de moins qu'un certain Zlatan Ibrahimovic au classement des meilleurs buteurs du club parisien.