EdF : Karim Benzema dépasse Zinédine Zidane au classement des buteurs

Une nouvelle fois décisif à l'occasion de la victoire des Bleus contre la Belgique (3-2) dans le cadre des demi-finales de la Ligue des Nations, Karim Benzema a inscrit le but de l'espoir (62e) permettant aux siens de revenir dans la rencontre et confirme son début de saison impressionnant. Si cette réalisation a finalement été le début de la révolte française, elle permet également à l'attaquant madrilène de rentrer un peu plus dans l'histoire de l'équipe de France.

La suite après cette publicité

En inscrivant son 32e but en sélection, Benzema a pris seul la sixième place du classement des buteurs avec les Bleus, une unité devant un certain Zinédine Zidane. David Trezeguet, cinquième (34), n'est qu'à deux longueurs. Reste à savoir quand le Lyonnais dépassera l'ancien buteur de l'AS Monaco.

Revivez le film du match sur notre live commenté