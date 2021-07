Accord de principe entre Manchester United et le Real Madrid pour Raphaël Varane

Raphaël Varane n'est plus qu'à quelques pas de rejoindre Manchester United. Un accord de principe a été trouvé entre le club anglais et le Real Madrid pour le transfert du défenseur central. Ce dernier n'a pas encore signé son contrat, même si les termes sont déjà définis depuis longtemps (il doit s'engager pour 4 ans, plus une année en option) car il doit encore passer la traditionnelle visite médicale.

«Manchester United est ravi d'annoncer que le club a conclu un accord avec le Real Madrid pour le transfert du défenseur international français et vainqueur de la Coupe du monde, Raphaël Varane, sous réserve d'un examen médical et de la finalisation des conditions des joueurs», indique le communiqué de Manchester United ce mardi soir. Le transfert est estimé à environ 50 M€ en fonction des bonus.

𝗕𝗼𝗻𝘀𝗼𝗶𝗿, 𝗥𝗲𝗱𝘀 👋



We have agreed a deal in principle for the transfer of @RaphaelVarane to United! 🔴⚪️⚫️#MUFC — Manchester United (@ManUtd) July 27, 2021

Un transfert estimé à 50 M€

Le Français de 28 ans est la seconde recrue des Red Devils cet été. Ces derniers ont déjà réussi à transférer Jadon Sancho contre environ 85 M€. Il devrait prendre place en charnière centrale aux côtés de Harry Maguire pour former une défense 5 étoiles. L'Anglais avait lui été acheté 87 M€ à l'été 2019 en provenance de Leicester.

Après 10 ans au Real Madrid, le champion du monde ressentait le besoin d'un nouveau challenge. Les Merengues ont d'ailleurs eux aussi annoncé dans la foulée le départ de Raphaël Varane pour MU par le biais d'un communiqué. Alors qu'il ne lui restait plus qu'une seule année de contrat à la Casa Blanca, il a préféré refuser poliment une prolongation de contrat pour s'en aller disputer une nouvelle aventure en Angleterre. Il ne reste plus qu'à remplir la formalité de la visite médicale, et ça sera chose faite.