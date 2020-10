Levante - Real Madrid : les compositions sont là

La cinquième journée de Liga offre un duel plutôt séduisant entre Levante et le Real Madrid. Pour éviter le piège dressé par les locaux, Zinedine Zidane reconduit son 4-3-3 habituel avec Thibaut Courtois dans les buts derrière Nacho Fernandez, Raphaël Varane, Sergio Ramos et Ferland Mendy. Casemiro est aligné en sentinelle auprès de Luka Modric et Federico Valverde. Enfin, Marco Asensio et Vinicius Junior accompagnent Karim Benzema en attaque.

De son côté, Levante mise sur un 4-4-2 porté vers l'avant avec Aitor Fernandez dans les cages. Ce dernier est devancé par Jorge Miramon, Ruben Vezo, Sergio Postigo et Carlos Clerc. Le double pivot est assuré par Mickaël Malsa et Nikola Vukcevic alors que les couloirs sont occupés par Enis Bardhi et José Campana. Enfin, José Luis Morales et Roger Marti sont associés en attaque.

Les compositions :

Levante : Aitor - Miramon, Vezo, Postigo, Clerc - Campana, Vukcevic, Malsa, Bardhi - Morales, Marti

Real Madrid : Courtois - Nacho, Varane, Ramos, Mendy - Valverde, Casemiro, Modric - Asensio, Benzema, Vinicius