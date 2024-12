Real Madrid : un Kylian Mbappé retrouvé lâche enfin la vérité sur ses débuts compliqués

Maillot à manches longues rentrées dans le short, paire de Nike blanche, et si c’était ça la meilleure version de Kylian Mbappé ? Depuis plusieurs matches, Kylian Mbappé semble retrouver doucement mais sûrement des sensations avec le Real Madrid. Bien plus frais physiquement lors des derniers matches, il avait aussi semblé plus juste dans le jeu et même dans ce rôle de numéro 9 qu’il a longtemps boudé. Sa blessure dans la foulée de son joli but face à l’Atalanta n’a rien cassé à sa dynamique. Au contraire. Titulaire ce dimanche face à Séville, le Français a montré un visage séduisant.

Bien plus efficace dans le jeu

Alors qu’on s’attendait à le voir sur le couloir gauche de l’attaque avec l’absence de Vinicius Jr, Kylian Mbappé a enchaîné dans ce rôle de numéro 9. Un message à faire passer de la part de son coach ? On ne sait pas. En tout cas, l’ancien Parisien n’a pas semblé perdu cette fois. Ce samedi, en conférence de presse, Carlo Ancelotti avait semblé prévenir la concurrence à son sujet. « Il a été bon sur ses derniers matches et est encore plus motivé et enthousiaste. Sa phase d’adaptation est terminée. » Le Français a attendu 10 minutes avant de lui donner raison. Trouvé dans l’axe du terrain devant la surface, il n’a eu besoin que de quelques secondes pour se retourner et envoyer une frappe sèche dans la lucarne du gardien adverse. Un but qui a parfaitement lancé les siens ensuite et qui a encore gonflé ses statistiques.

Car même s’il est encore loin de son meilleur niveau, Kylian Mbappé a déjà inscrit 10 buts en Liga cette saison. Ce dimanche, en plus de son but (son 4e lors des 4 derniers matches de Liga), il a aussi délivré une passe décisive à Brahim Diaz. Buteur et passeur sur ce match, le Français a donc récidivé après ce mercredi face à Pachuca. C’est d’ailleurs la première fois depuis… janvier 2024 avec le PSG.« Nous avons très bien joué. Nous jouons très bien. Nous avons beaucoup progressé ces derniers mois. C’était difficile, parce que jouer contre Séville est toujours difficile. Après le voyage au Qatar, nous étions un peu fatigués, mais nous avons tout donné en première mi-temps, en jouant très bien dès le début, en pénétrant dans la moitié de terrain adverse, en cherchant à attaquer… et nous avons beaucoup marqué. Je pense que les supporters madrilènes étaient ravis du match d’aujourd’hui et nous aussi », a commenté Mbappé après la rencontre.

Une adaptation enfin terminée

Mais au-delà des statistiques qui ne sont pas toujours parlantes, encore plus avec Mbappé, c’est dans le contenu que le capitaine des Bleus a haussé son niveau. Bien plus mobile, bien plus juste dans ses appels, il n’a pas hésité à jouer simple quand il le fallait. Capable de jouer en remise ou prendre la profondeur quand le jeu le réclamait, il a montré une palette tactique qui se rapproche bien plus de ce qu’il est capable de faire. Loin du joueur stéréotypé qu’il était encore il y a quelques semaines, Kylian Mbappé retrouve confiance en lui. Le déclic ? Probablement le penalty manqué face à Bilbao juste après celui face à Liverpool. C’est en tout ce cas ce qu’il a confié après le match. «Je peux faire beaucoup plus. Je sais que j’ai beaucoup plus de football dans les jambes que ce que je montre. Mais, comme je l’ai dit, je me suis amélioré au cours des derniers matches. Bilbao m’a fait du bien, car j’ai touché le fond en ratant ce penalty… J’ai alors compris que je devais donner le maximum pour ce maillot, jouer avec personnalité ».

Son retour en forme s’illustre aussi par sa capacité à bien mieux combiner avec ses partenaires. Ce dimanche face à Séville, cela a été plutôt flagrant. Constamment cherché par ses partenaires (même quand le jeu ne le demandait pas), il n’a pas hésité à prioriser ses partenaires plutôt que le but. «Nous apprenons à mieux nous connaître. Mon arrivée a changé beaucoup de choses dans l’équipe, mais l’adaptation, comme l’a dit l’entraîneur, est terminée. Je me sens très bien et vous pouvez voir sur le terrain que je comprends mieux les autres. Et nous jouons tous beaucoup mieux. Mon année 2025 ? Faire mieux qu’en 2024. Beaucoup de titres, beaucoup de matches comme aujourd’hui, et prendre du plaisir, prendre du plaisir à jouer pour le Real Madrid », a-t-il conclu au micro de Real Madrid TV. Kylian Mbappé termine donc l’année en beauté après plusieurs galères et peut donc enfin sourire en pensant à l’avenir. Il a désormais 10 jours pour souffler avant de revenir aux choses sérieuses.