PSG : Nasser Al-Khelaïfi adresse un message fort à Kylian Mbappé !

Objectif 2025 ! C'est LA grande nouvelle du week-end pour le Paris Saint-Germain. En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé (23 ans) a finalement décidé de poursuivre l'aventure en terres parisiennes jusqu'en 2025 malgré les sirènes madrilènes. Présent, ce lundi, en conférence de presse, Nasser Al-Khelaïfi, le président du club de la capitale, n'a d'ailleurs pas caché sa satisfaction. Valeur, humanité, humilité, le dirigeant parisien n'a pas tari d'éloges au moment de s'exprimer sur le choix final du Bondynois.

«Aujourd’hui c’est un grand jour pour l’histoire du PSG et pour les supporters en France. Kylian reste à Paris, c’est très important pour nous, pour la Ligue 1 et pour le football français, nous gardons le meilleur joueur du monde, Kylian, c'est un rêve, c’est un objectif, un de nos objectifs avec tous les présidents de Ligue 1 était de le faire rester ici. Il reste car le Paris Saint-Germain le met dans les meilleures conditions pour réaliser les objectifs : à savoir gagner, gagner et gagner», a tout d'abord déclaré NAK avant de remercier l'entourage de l'ancien Monégasque et d'en dire plus sur les négociations.

Nasser Al-Khelaïfi déclare sa flamme à Mbappé !

«Je remercie sa famille qui croit en notre projet. (...) On a construit quelques choses de très fort entre nous, on a construit quelque chose de très, très fort avec sa famille aussi, c’est quelque chose que vous ne pouvez pas encore comprendre, mais je vous le dit, on a construit quelque chose de fort. Tout le monde sait qu’on est arrivé ici pour écrire l’histoire du PSG. Depuis le premier jour, on parle de football avec Kylian même quand on l’a acheté à Monaco, ce que j’aime avec Kylian, c’est qu’on parle football, on parle sportif, c’est la vérité. Si on est venu ici c’est pour grandir et gagner des trophées, on veut gagner plus même si on en a déjà gagné, on veut la Ligue des Champions, on est sur le même chemin, le projet sportif est le même».

Si le message est clair et que le président des Rouge-et-Bleu compte bien faire du dernier meilleur buteur et passeur de la Ligue 1, l'homme central du projet parisien, Nasser Al-Khelaïfi a également profité de l'occasion pour dresser le champion du monde 2018 sur un piédestal : «Kylian veut gagner et nous on veut investir sur des joueurs qui veulent gagner, on ne veut pas quelqu’un qui ne veut pas gagner. On a quelqu’un de magnifique avec Kylian que ce soit en tant que joueur ou en tant que personne. C’est aussi très bien pour la France et la Ligue 1. Même vous les journalistes, vous devez être heureux de cette nouvelle, on a gardé le meilleur joueur du monde».

Assurant par ailleurs que KM7 restait au club pour des raisons sportives et non des intérêts économiques, le boss du PSG a finalement conclu sur l'affaire des droits d'image du joueur français. Et là aussi, la défense a été totale : «Kylian est avec nous depuis 5 ans, il a toujours respecté tous les sponsors, toutes les images, Kylian fait même plus que ce qui est prévu par le contrat à ce niveau, on a jamais eu de problèmes à ce niveau-là que ce soit sur l’image ou les sponsors, je défends Kylian sur ça, car c’est un grand professionnel, il a des grandes valeurs à ce niveau-là». Comblé par la prolongation de sa star, Nasser Al-Khelaïfi n'a pas boudé son plaisir et Kylian Mbappé a reçu son lot de compliments !