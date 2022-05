A quoi joue la Fédération française de football avec Kylian Mbappé ?

«Si Kylian (Mbappé) n’accepte pas le fonctionnement, il n’aura pas d'argent, c’est tout. Les joueurs ont 30 % de ce que donne la Fifa (les Bleus et le staff se partagent 30 % de la dotation globale versée par la Fifa ou l’UEFA en fonction des compétitions)». Voici ce que déclarait dernièrement Noël Le Graët quant à l'affaire opposant la FFF au Bondynois au sujet des opérations commerciales avec les sponsors de l'équipe de France. Une sortie médiatique du président des Bleus qui n'avait pas manqué de surprendre le champion du monde 2018, amenant par ailleurs une certaine confusion.

Aucune liste noire concernant les marques !

Et pour cause. Si le numéro 7 du Paris Saint-Germain porte bel et bien avec lui différentes requêtes quant à la gestion de son image, il aimerait moderniser le système actuel de distribution des primes au sein de la sélection. Ainsi selon nos informations et contrairement à ce qui a été avancé récemment par Le Parisien, il n’y a jamais eu de marques explicitement citées dans une «liste noire». Pour KFC, Kylian Mbappé n’apparaît plus dans leurs campagnes de publicité réalisées en équipe de France depuis la Coupe du monde et il n’y a pas eu de nouveau sujet concernant cette marque.

Pour Coca-Cola, il s’agit de l’apparition du visage des joueurs sur les canettes et c’est un sujet qui préoccupe moins l’esprit de l'ancien Monégasque et de son avocate dans leur réflexion autour de la question. Par ailleurs, si on peut deviner la position de la star parisienne à l’égard des paris en ligne, il n’y a pas eu d’expression à ce sujet d’autant que l’idée n’est pas de rentrer en opposition avec une quelconque marque mais plus de réfléchir sur celles qui pourraient plus facilement coller à l'identité et aux valeurs du joueur. Enfin, concernant cette question des opérations commerciales avec les sponsors de l'EdF, l'entourage du Bondynois espère surtout pouvoir discuter avec l'instance afin de poser un cadre formel pour que l’utilisation de son image soit en cohérence avec ce à quoi il aspire. Loin du « vous pouvez choisir » prôné par la FFF depuis quelques années.

Kylian Mbappé veut protéger ses convictions !

Toujours dans cette optique, le clan Mbappé souhaite également discuter des NFT, nouveau domaine de marques - impliquant un droit nouveau - et qu’on peut estimer non intégré dans une convention vieille d’une décennie. Le sujet des maillots et des dividendes sur leurs ventes est, lui aussi, au cœur des discussions. Dès lors, l’idée n’est évidemment pas de permettre à Mbappé de s’enrichir grâce au flocage de son nom sur les maillots de l’équipe de France. Il s’agit surtout de souligner son poids dans les recettes générées par les Bleus. Un poids dont il ne se sert pas pour affirmer une force financière mais une force de discussion dans la défense de ses convictions quant à l’utilisation de l’argent qu’il peut générer par l’utilisation de son image en équipe de France.

Autre précision importante, le joueur lui-même n'a jamais demandé le moindre centime sur l’argent généré par l’utilisation de son image. Un combat que l'actuel meilleur passeur et buteur de Ligue 1 mène avant tout pour défendre et maintenir la cohérence de son image, d'autant plus qu'il est le plus sollicité à ce niveau-là. Enfin, il est également primordial de souligner que KM7 et son entourage n’ont jamais eu pour prétention de juger ou de contrôler la gestion économique du budget de la 3F. En définitive, la seule volonté, aujourd'hui, affichée par l'international français est d'instaurer un cadre formel sur l’utilisation de son image et sur ce que cette dernière peut générer. À titre personnel, Kylian Mbappé reverse d’ailleurs lui l’ensemble de l’argent gagné en équipe de France à des associations.