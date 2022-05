EdF, Monaco : Didier Deschamps couvre Aurélien Tchouameni d'éloges

La suite après cette publicité

Voilà qui a de quoi flatter Aurélien Tchouameni. Auteur d'une très grosse saison avec l'AS Monaco, le milieu de terrain de 22 ans devrait quitter le Rocher cet été, alors que Liverpool et le Real Madrid, les deux finalistes de la Ligue des champions (ce samedi, 21h), lui font les yeux doux. Sans oublier que le PSG est également sur les rangs pour recruter l'international français. Présent en conférence de presse ce samedi, Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, a jeté des fleurs à son protégé, précisant qu'il n'était pas là pour « donner un conseil » mais plutôt « un avis » sur son avenir.

« C'est un joueur complet, rayonnant avec son club. Il l'a été avec nous aussi. [...] Certes, il n'a pas l'expérience que peuvent avoir Paul (Pogba) et NG (Kanté), mais potentiellement... oui oui. Je l'ai pris assez tôt, en plus, dans sa tête, il a la maturité qu'il faut. C'est bien. Ce n'est pas le seul. Il est jeune. Ça oblige les plus anciens à ne pas se reposer sur leurs lauriers. La concurrence est là et a toujours été là. Après, c'est à maintenir au fil des mois, des saisons. Il avait un potentiel important. Il a confirmé en apportant de la maturité et de l'aisance. C'est bien, les jeunes qui sont là poussent. D'autres qui ne sont pas là poussent aussi, je ne vais pas me plaindre de ça. »