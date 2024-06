L’essor fulgurant du foot à 5 en France

Plus technique, plus rapide, plus vivant, le foot à 5 joueurs offre un football plus spectaculaire avec davantage de buts que le foot à 11. Implantés depuis près de 20 ans dans de nombreuses villes en France, les "five" connaissent un véritable essor ces dernières années. D’après une étude de la FFF sur l’Observatoire du Foot5, près de 4 millions de Français ont joué dans un five au cours des douze derniers mois. Il existe en France plus de 200 centres privés et plus de 800 terrains déjà construits. Leur nombre ne cesse de croître et en 2025, la barre des 1000 devrait être franchie. L’année suivante, 200 terrains de plus seront en place, portant le nombre à plus de 1200 en 2026. Des investissements qui rapportent gros.

La suite après cette publicité

Le secteur du foot à 5 est un juteux business. Toujours selon les données de l’Observatoire du Foot5, le five rapporte 150 millions d’euros de chiffre d’affaires et emploie 1 500 salariés. Alors que le foot à 5 mélange des pratiquants réguliers et des amateurs, il est fortement intergénérationnel. La pratique reste toutefois fortement genrée, avec 94 % d’hommes parmi les pratiquants. Si les femmes sont extrêmement minoritaires, la féminisation du sport progresse. Chez les néo-pratiquants (ceux qui pratiquent le foot à 5 depuis moins d’un an), les femmes représentent 17 % des joueurs.