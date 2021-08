Barça : les supporters sifflent Samuel Umtiti, il répond

Il ne fallait pas être à la place de Samuel Umtiti dimanche soir. Concerné par un possible départ depuis le début du mercato estival, le défenseur central du FC Barcelone fait tout pour rester en Catalogne pour disputer la saison à venir, mais cela semble de plus en plus compliquée. En plus d'être le seul joueur de l'équipe première à ne pas avoir rendu hommage à Lionel Messi sur ses réseaux sociaux à l'annonce de sa non-prolongation, le champion du monde 2018 a passé un dimanche soir cauchemardesque.

Lors de la présentation de l'effectif du Barça version 2021/2022 avant le trophée Joan Gamper, l'ancien Lyonnais s'est fait copieusement siffler par l'Estadi Johan Cruyff. Il a ensuite disputé une demi-heure après avoir remplacé Ronald Araujo, mais n'est pas resté sur la pelouse pour célébrer le sacre de son équipe. Quelques heures plus tard, il poste une story sur son compte Instagram : «Parfois, il est préférable de ne rien dire et de laisser le silence s'occuper des choses». Pas le meilleur été pour Samuel Umtiti...