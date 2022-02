L'Inter Milan prolonge ses dirigeants de trois saisons

Champion d'Italie en titre et demi-finaliste de la Coppa la saison passée, l'Inter Milan a dû remanier son effectif en raison de difficultés financières. En vendant deux des piliers de l'équipe de l'an dernier (Lukaku et Hakimi), la direction nerazzurra a su renforcer l'effectif (Dzeko, Dumfries...) et ainsi continuer à se battre pour sa succession en championnat. Des résultats qui satisfont le propriétaire, qui a décidé de prolonger ses dirigeants de trois saisons supplémentaires.

«Le FC Internazionale Milano a le plaisir d'annoncer que le PDG Sport Giuseppe Marotta, le directeur sportif Piero Ausilio et le directeur sportif adjoint Dario Baccin ont renouvelé leur contrat avec le club champion d'Italie jusqu'au 30 juin 2025. Leur engagement - sous la présidence de Steven Zhang - se poursuivra pendant au moins trois années supplémentaires», peut-on lire dans le communiqué.