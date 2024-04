PSG-FC Barcelone : des surprises dans la compo du PSG !

Le Parc des Princes sera "the place to be" ce soir, à l’occasion du quart de finale aller de LIgue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone. RMC Sport annonce en effet une liste impressionnante des stars qui seront présentes dans les tribunes VIP du stade : Lando Norris, Pierre Gasly, Ronaldinho, Dany Boon, Isabelle Huppert, Jean Imbert, Glenn Viel, Gérard Darmon, Gérard Lanvin, Raï, Makelele, Ménez, Tina Kunakey et Teddy Riner