Nantes-Monaco : les compositions officielles

C'est un FC Nantes (17e) aux portes des barrages pour la relégation qui accueille l'AS Monaco pour le compte de la 22e journée de Ligue 1, ce dimanche (match à suivre en direct sur notre live commenté à 21h). Alors que Raymond Domenech cherche encore à obtenir sa première victoire depuis son arrivée sur les bords de Loire, les hommes de Niko Kovac sont eux en très grande forme. Quatrièmes, ils peuvent, en cas de succès, revenir à trois points du PSG.

Les Canaris devraient évoluer en 4-4-2 avec notamment Lafont dans les buts et une paire des centraux Pallois-Castelletto et en attaque Randal Kolo Muani et Moses Simon. C'est aussi un 4-4-2 du côté du club du Rocher, avec Lecomte dans les cages qui sera protégé par Badiashile et Maripan, en défense centrale. Devant, la paire Ben Yedder-Volland est une nouvelle fois alignée pour faire trembler la défense nantaise.

Les compositions d'équipes :

Nantes : Lafont - Corchia, Pallois, Castelletto, Traoré - Coco, Girotto, Touré, Louza - Simon, Kolo Muani

Monaco : Lecomte - Sidibé, Maripan, Badiashile, Caio Henrique - Diop, Fofana, Tchouaméni, Diatta - Volland, Ben Yedder