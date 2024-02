Barça : Hansi Flick désormais représenté par Pini Zahavi…

Un indice de plus sur le futur d’Hansi Flick ? Annoncé du côté du FC Barcelone pour succéder à Xavi en fin de saison, le technicien allemand vient de prendre une décision loin d’être anodine. En effet, selon Sky Sport et The Athletic, l’ancien sélectionneur de l’Allemagne s’est attaché les services d’un certain… Pini Zahavi, agent israélien très proche de Joan Laporta, le président du Barça.

Un nouveau mariage qui pourrait donc définitivement acter l’arrivée de l’ex-coach du Bayern en Catalogne. Pour rappel, en 2021, lorsque Flick avait quitté la Bavière, Joan Laporta avait déjà manifesté son intérêt avant que l’Allemand prenne en charge la sélection et que le Barça décide de signer Xavi. Reste désormais à savoir si le tacticien de 58 ans sera le choix final des Culers, à l’heure où d’autres noms sont évoqués (Rafael Marquez, Julian Nagelsmann, Roberto de Zerbi…)