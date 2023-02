PSG : Presnel Kimpembe, capitaine fragile face au LOSC

La suite après cette publicité

« C’est un des cadres, il est aussi l’enfant du club, il connaît parfaitement à la fois ce que c’est de porter le maillot du PSG et l’environnement. Il a une soif de jouer, il a été privé pendant de longs mois d’entraînement et de compétition. Son retour est vraiment un atout, même s’il ne sera pas encore à 150% de son potentiel. […] Il a cette capacité à être un leader naturel, avec de la détermination, de l’envie. On a besoin de défendre en avançant, il a cette capacité-là. » Voilà ce que confiait Christophe Galtier, vendredi, en marge de la réception du LOSC (4-3, 24e journée de Ligue 1) ce dimanche, à propos de Presnel Kimpembe, longtemps écarté des terrains par une blessure à la cuisse gauche subie le 14 novembre dernier.

Avec le forfait de Marquinhos, la titularisation du co-capitaine du PSG aux côtés de Sergio Ramos était encore plus attendue du côté du Parc des Princes. Dans une période délicate pour son club de toujours, Presnel Kimpembe, qui était rentré en jeu à Monaco et contre le Bayern depuis son retour à l’entraînement le 2 février dernier, n’a pas vraiment aidé les siens dans le match d’anthologie remporté par son équipe. Le public du Parc des Princes a alors pu voir qu’il allait encore falloir du temps à son n°3, crédité d’un 3 dans nos colonnes, pour revenir au top de sa forme.

Un retour très compliqué pour Kimpembe

Le Titi parisien s’est rapidement rendu coupable d’une perte de balle naïve plein axe (9e), juste avant de manquer sa remise de la tête en retrait en guise de cadeau pour Jonathan David, qui a heureusement pour lui buté sur Gianluigi Donnarumma (10e). Physiquement, on a senti le champion du monde 2018 dans le dur, à l’image de son retard dans pas mal de duels. S’il est devancé par David au premier poteau, obligeant le gardien italien a encore s’employer, Kimpembe est aussi impliqué sur deux buts encaissés par le Paris SG face aux Dogues.

Le n°3 des Rouge et Bleu, qui portait le brassard en l’absence de Marquinhos, est d’abord apparu un peu perdu et en retard sur le premier but lillois de Bafodé Diakité (24e). S’il n’est pas le principal responsable, il est aussi en retard sur le 3e but visiteur en étant pris dans la profondeur, dans son dos, par l’appel tranchant de Jonathan Bamba (69e). S’il aurait pu y aller de son but avant la pause d’une tête puissante (45e) et qu’il a tout de même réalisé quelques bonnes interventions, Presnel Kimpembe a livré une prestation très insuffisante.

Du temps, mais pas trop

« C’est un match de fou. On se met vite dans le bain avec les deux premiers buts, on fait une très bonne première mi-temps, a analysé l’international français au micro de Prime Video. En seconde période, on tombe un peu dans leur jeu et on encaisse ces deux buts-là. C’était un match compliqué, mais on a su relever la tête pour finalement l’emporter. Le fait de perdre nous était resté en travers de la gorge, et on a su se transcender pour gagner. » Et Kimpembe de positiver. « C’était une période pas facile pour l’équipe, mais le plus important était que tout le monde soit réuni pour aller le plus loin possible ensemble. C’était le message à faire passer aujourd’hui. Ça passe par le travail, l’humilité et le respect. »

Alors, il ne faut évidemment pas lui jeter la pierre, son retour à la compétition étant encore très frais, mais les supporters du PSG sont en droit d’en attendre plus d’un joueur de sa trempe et de son statut. Face au LOSC, il a clairement manqué de sérénité. Sergio Ramos a lui tenu la baraque et parfois gommé les errements de son partenaire en charnière. En attendant d’en savoir plus sur l’état de santé de Marquinhos, Presnel Kimpembe a une semaine pour vite se remettre dans le bain avant le déplacement périlleux du club de la capitale à Marseille, dimanche prochain (20h45).