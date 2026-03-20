EdF : Manu Koné contraint de déclarer forfait

Manu Koné est contraint de déclarer forfait pour les prochains matchs amicaux de l’Équipe de France contre le Brésil le 26 mars, et la Colombie le 29 mars. Le milieu de terrain de l’AS Roma souffre d’une blessure aux ischio-jambiers, comme l’a révélé RMC Sport. Titulaire ce jeudi lors du huitième de finale retour de Ligue Europa entre la Roma et Bologne, Manu Koné a dû céder sa place dès la 20e minute de jeu.

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Ce forfait constitue un coup dur pour le joueur, qui espérait profiter de ce rassemblement pour s’imposer davantage dans le groupe des Bleus. Le staff tricolore devra désormais trouver une alternative pour compenser cette absence dans l’entre-jeu à l’approche de ces rencontres internationales. Reste à savoir si Didier Deschamps va appeler un nouveau nom, lui qui avait déjà opté pour une liste élargie de 26 joueurs.