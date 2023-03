Angleterre : Gary Lineker bientôt de retour sur les ondes de la BBC

Après avoir été suspendu par la chaîne britannique pour ses critiques à l’encontre du gouvernement sur la gestion de la question migratoire, Gary Lineker va être réintégré à la présentation des émissions de sport sur la BBC. Le directeur général de la BBC, Tim Davie s’est excusé lundi pour la perturbation généralisée de la programmation sportive au cours du week-end et a annoncé un examen indépendant des directives internes de la société en matière de réseaux sociaux. Après la publication de la déclaration, Lineker a tweeté ses remerciements pour le soutien de ses collègues après "quelques jours surréalistes". Les consultants, dirigés par Ian Wright, avaient refusé de participer au Match of The Day alors que Lineker était suspendu. Les commentateurs se sont également joints à eux, plongeant la couverture de BBC Sport dans le chaos.

«Tout le monde reconnaît que cela a été une période difficile pour le personnel, les contributeurs, les présentateurs et, surtout, notre public. Je m’excuse pour cela. La confusion potentielle causée par les zones grises des directives de la BBC sur les médias sociaux qui ont été introduites en 2020 est reconnue. Je veux résoudre les problèmes et remettre notre contenu sportif à l’antenne. L’impartialité est importante pour la BBC. C’est aussi important pour le public. La BBC a un engagement d’impartialité dans sa charte et un engagement envers la liberté d’expression. C’est un exercice d’équilibre difficile à trouver là où les gens sont soumis à différents contrats et postes à l’antenne, et avec différents profils d’audience et de médias sociaux», a déclaré Tim Davie.

