Lautaro Rivero, de la vente de gâteaux dans la rue à l’Albiceleste

Dans quelques mois, l’Argentine défendra sa couronne lors de la prochaine Coupe du monde sur le continent américain. Pour y parvenir, le champion du monde en titre pourra compter sur un grand contingent de joueurs de River Plate. En effet, ces dernières années, le club de Buenos Aires a repris le devant de la scène au sein de l’équipe nationale argentine. Dans la dernière liste de Lionel Scaloni pour les matches amicaux contre le Venezuela et Porto Rico lors de ce rassemblement d’octobre, six joueurs formés au club ont été appelés : Lautaro Rivero, Julián Álvarez, Gonzalo Montiel, Enzo Fernández, Franco Mastantuono et Giuliano Simeone.

Le premier cité est l’un des petits nouveaux de cette liste de l’Albiceleste. Méconnu du grand public, le défenseur de 21 ans commence à se faire un nom de l’autre côté de l’Atlantique. Passé par le centre de formation de River Plate, la Semillero de Campeones (la pépinière de champions, ndlr), Rivero s’est installé cette saison comme un incontournable de la défense des Darseneros. Même s’il n’a pas joué lors de la Coupe du monde des clubs, le défenseur central compte 30 apparitions cette année et est devenu un taulier de l’arrière-garde du River après son très bon prêt au Central Cordoba. Pour autant, Rivero revient de très loin.

Il vendait des objets aux feux rouges en 2024

Né à Moreno, dans une famille modeste de cinq frères et sœurs, Rivero avait trouvé un équilibre entre ses séances d’entrainement et le travail de rue juste avant son prêt au Central Cordoba en juin 2024 : «je me réveillais à cinq heures et demie du matin, je prenais le bus au coin de ma maison et j’allais au club, a expliqué Rivero. À mon retour, j’achetais des boîtes d’alfajores (des biscuits sablés d’Argentine, ndlr) et je les vendais aux feux de circulation jusqu’à la tombée de la nuit.» L’actuel cadre de River Plate vendait également des fleurs, des cahiers à la foire de La Salada et des petits jouets comme les "Chasquibum", populaires en Argentine.

Un peu plus d’un an plus tard, Lautaro Rivero va honorer sa première sélection avec l’Argentine. Mieux encore, Rivero devrait avoir du temps de jeu dans les rencontres de cette trêve internationale comme l’a confirmé Lionel Scaloni dans l’une de ses dernières conférences de presse : «Lautaro Rivero nous donne un bon feeling. Il aura du temps de jeu lors de ce programme double.» L’histoire sera donc belle pour l’ancien vendeur d’alfajores, qui devra désormais distribuer des galettes sur le terrain aux côtés de Lionel Messi, Lautaro Martinez et Julian Alvarez.