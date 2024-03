Manchester City sur le point de chiper une cible prioritaire du PSG

Qualifié pour les 1/4 de finales de Ligue des Champions avec le Real Madrid au menu, encore, Manchester City entend promouvoir son statut de candidat à sa propre succession. Mais si rien n’indique que les hommes de Pep Guardiola seront en mesure de rééditer une saison aussi historique que celle de l’an passé, ponctuée par un triplé Ligue des Champions - Premier League - FA Cup, l’ambition, elle, reste la même chez les têtes pensantes du club.

En ce sens, plusieurs renforts pourraient être à recenser lors de la prochaine fenêtre hivernale. Après Jérémy Doku, Matheus Nunes, Josko Gvardiol ou encore Claudio Echeverri, arrivés ces derniers mois pour une enveloppe totale de 225 millions d’euros, Manchester City pourrait à nouveau casser sa tirelire. Pas de Belge, de Portugais, de Croate, ni d’Argentin, mais un Brésilien bien connu dans l’Hexagone pour son passage à l’OL, et ardemment courtisé par le PSG ces derniers mois.

Manchester City serait sur le point de signer Bruno Guimarães

L’été dernier, le club anglais avait déjà manifesté son intérêt pour un ex-Lyonnais, en l’occurrence Lucas Paqueta, au point de formuler à West Ham une offre à hauteur de 80 millions d’euros. Une opération qui n’avait finalement pas abouti en raison de l’enquête menée sur l’affaire de paris sportifs impliquant l’international brésilien. Désormais, c’est donc dans le dossier Bruno Guimarães que Manchester City souhaite s’activer. Comme le rapporte le quotidien espagnol AS ce vendredi, le milieu de terrain de Newcastle serait la priorité des Cityzens pour venir épauler Rodri au milieu de terrain, dorénavant orphelin de Gundogan.

La publication précise que le champion d’Europe en titre aurait l’intention de casser la clause libératoire de Guimarães, estimée à 117 millions d’euros, et potentiellement payable en trois fois. Si d’autres cadors anglais à l’image de Liverpool et Chelsea sont toujours sur le dossier, tout comme le PSG, Pep Guardiola aurait trouvé les arguments pour convaincre le joueur de 26 ans. Invité à s’exprimer à ce sujet ce vendredi en conférence de presse, le technicien catalan a préféré laisser planer le doute : «C’est un milieu de terrain exceptionnel, agressif, capable de dicter le tempo avec le ballon, très bon sur coups de pied arrêtés. Maintenant, Newcastle veut grandir et je suis sûr qu’il fait définitivement partie de leur projet pour les prochaines années…», a-t-il balayé. Du Pep Guardiola dans le texte.