Ligue des Champions : Manchester City est blasé du tirage Real Madrid

Ce vendredi, John Obi Mikel a eu la main lourde. En effet, l’ancien joueur de Chelsea a procédé au tirage au sort de la Ligue des champions. Et il a offert aux passionnés de ballon rond une belle affiche entre le Real Madrid et Manchester City. Après cela, les Skyblues ont réagi par la voix de leur directeur sportif, Txiki Begiristain. «Quel dommage encore, on s’ennuie avec ces boules, c’est toujours pareil. Le tirage au sort est le même que l’année dernière, changeons Liverpool pour Arsenal… on va essayer de se souvenir de ce qui s’est passé l’année dernière et que nous avons réussi à atteindre la finale.»

Puis il a ajouté : « ce sont eux qui ont le plus de titres et cette régularité d’être toujours dans la dernière phase… Nous nous considérons forts, nous faisons une grande Ligue des Champions. (…) C’est leur compétition. La compétition arrive et peu importe ce qui arrive, en plus cette année, ils sont les meilleurs de la Liga. Mais cela n’a pas d’importance, ils aiment ça et quand ils jouent, ils croient qu’ils vont la gagner.» L’an passé, les troupes de Pep Guardiola avaient réussi à franchir l’obstacle madrilène en 1/2 finale de la C1. En effet, après un match nul 1-1 au Santiago-Bernabéu, City s’était imposé 4 à 0 au retour.

Malgré cela, les champions en titre ne sont pas ravis de croiser à nouveau le fer avec les Espagnols, qui seront revanchards. Dans le camp adverse, Emilio Butragueño, directeur des relations institutionnelles de la Casa Blanca. «Ce sont les champions, nous nous connaissons parfaitement, je n’ai pas besoin d’expliquer toutes les vertus de City et ce seront deux matchs magnifiques pour le public. Ils ont des joueurs de haut niveau et deux rencontres formidables nous attendent. Nous espérons que l’équipe sera à la hauteur. Nous devons obtenir un bon résultat au Bernabéu.»

D’autant que les Merengues défieront l’équipe qui est considérée comme la plus forte et la favorite. «Tous ceux qui viennent ici sont forts. Au final, il y a deux matches, les qualifications ont été très serrées et n’importe quel détail peut décider. Les huit qui sont en 1/4 de finale peuvent être champions. Voyons ce qui se passe, tous les qualifiés. (…) Nous allons voir qui est le plus fort. La vérité est que c’est un défi, tous les joueurs veulent jouer ces matches.» Les deux géants européens se retrouveront en avril pour ce choc au sommet.