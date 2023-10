Les joueurs du PSG réagissent à la polémique du système tactique

La suite après cette publicité

Luis Enrique traverse sa première zone de turbulences depuis son arrivée au Paris Saint-Germain. Pointé du doigt après avoir tenté un 4-2-4 déséquilibré et trop osé en Ligue des Champions contre Newcastle, l’Espagnol avait choisi de rembarrer les médias au moment de s’expliquer. «Pourquoi ce système ? Je suis l’entraîneur, je dois décider. Si je n’ai pas changé en seconde période, c’est que je pensais que c’était le mieux et je continue de le penser. C’est un résultat très favorable pour eux. On ne mérite pas ce résultat. »

Quatre jours plus tard, l’ancien sélectionneur de la Roja a délaissé son 4-2-4 pour revenir à un 4-3-3 plus classique, même si la position de Vitinha côté gauche restait particulière. Paris n’a pas été plus emballant pour autant. «Les 25 premières minutes n’étaient pas assez bonnes, ils ont joué un beau football et ont eu des occasions», a reconnu le coach parisien sur Prime Vidéo. Néanmoins, Paris n’a pas été transpercé au milieu de terrain comme à Saint James’ Park. Enfin, un joueur comme Randal Kolo Muani a sans doute apprécié de jouer attaquant de pointe plutôt qu’ailier gauche, comme face aux Magpies.

À lire

PSG : Gonçalo Ramos-Randal Kolo Muani, le duel est lancé

Les joueurs défendent Luis Enrique

Un système plus équilibré, des joueurs évoluant à leur poste : Paris semble avoir retrouvé une "stabilité". Ce qui n’a pas empêché Luis Enrique de s’agacer face à un journaliste. De leur côté, les joueurs parisiens ont choisi de faire bloc derrière leur entraîneur. Si Kylian Mbappé n’a pas voulu s’étendre sur le sujet, Vitinha assure que ce 4-2-4 est une arme supplémentaire, même si ça ne s’est pas vu sur le moment.

La suite après cette publicité

«On a plusieurs manières de jouer et ça, c’est important d’avoir beaucoup de solutions dans l’effectif. On est heureux d’avoir cette qualité de joueurs et de système. Moi je veux toujours jouer, comme tous les joueurs. Mais si je ne joue pas, je suis toujours prêt à aider l’équipe. Il y avait des joueurs qui étaient plus fatigués», a-t-il déclaré en zone mixte, imité avant par Achraf Hakimi sur Prime Vidéo. «Le système ? Le coach essaie de trouver le bon système mais on a aussi gagné des matchs en 4-2-4. C’est bien aussi de changer de temps en temps». Si Hakimi le dit…