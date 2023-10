PSG : Luis Enrique s’énerve contre un journaliste !

La suite après cette publicité

Le temps des critiques est rapidement arrivé pour Luis Enrique. Au début, l’Espagnol avait séduit la presse avec une équipe ultra dominatrice en termes de possession de balle, mais surtout grâce à onze joueurs réalisant un pressing de tous les instants. Chose observée très très rarement dans les équipes du PSG version QSI. Et puis la machine s’est quelque peu enrayée. Une défaite à domicile contre Nice (2-3), un nul à Clermont (0-0) et surtout le 4-1 encaissé à Newcastle sont venus apporter quelques bémols.

Ce soir, face à Rennes, Paris a certes gagné 3-1, mais les Rouge et Bleu n’ont pas été fringants, notamment durant les trente premières minutes de la rencontre. Et ça, le journaliste de Free Ligue 1, Alexandre Ruiz, l’a vu. Mais au moment de demander à Luis Enrique s’il avait des choses à améliorer, le coach parisien s’est agacé. «Tu vois seulement le négatif ! C’est incroyable ! A toutes les interviews ! c’est le type le plus négatif de l’histoire du football ! La dernière fois, on gagne 4-1 et il me dit qu’on méritait de perdre», a-t-il déclaré, avant de poursuivre.

Luis Enrique pas serein

«Pour moi, Rennes a été meilleur que nous lors des 25 premières minutes. Et là je me dis : soit on s’améliore, soit ça va devenir compliqué. Mais ils ne sont pas des machines. Ces messieurs (il montre Ludovic Giuly et Rio Mavuba, ndlr) ont été joueurs. Le football est fait de circonstances. Les jeunes comprennent tout, c’est toi (Alexandre Ruiz) qui ne comprends rien. C’est ce que je pense quand tu me fais des questions».

Déjà agacé par les questions des journalistes après son coup raté du 4-2-4 à Newcastle, Luis Enrique n’aime décidément pas être remis en question par les médias. S’agit-il d’une simple défiance vis-à-vis des journalistes ? Ou cela traduit-il l’agacement d’un entraîneur incapable de tirer le meilleur de son effectif ? Une chose est sûre : malgré sa victoire précieuse, le PSG est tout sauf serein.