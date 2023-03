MU : Harry Maguire vante son propre rôle

Relégué sur le banc depuis l’arrivée d’Erik ten Hag à Manchester United cette saison, Harry Maguire ne traîne pas son spleen pour autant. Le défenseur de 30 ans, convoqué par Gareth Southgate ce jeudi avec la sélection anglaise, estime qu’il garde un rôle important dans le groupe mancunien. Interrogé après la victoire des Red Devils ce jeudi, en 1/8 de finale d’Europa League ce jeudi face au Real Bétis (1-0, 5-1 score cumulé), le défenseur anglais a savouré sa titularisation et vanté son rôle d’encadrant.

La suite après cette publicité

«C’est bien d’être là et de diriger l’équipe, ce qui est la chose la plus importante pour moi et pour le groupe. Évidemment, je veux jouer et commencer plus de matchs, mais je joue mon rôle à fond, sur et en dehors du terrain, a indiqué le défenseur le plus cher de l’histoire du football au micro de CBS Sports. J’ai un rôle important en étant sur le terrain mais aussi lorsque je ne joue pas, et j’essaie de faire en sorte que ce club réussisse, que je joue ou non. »

À lire

Ligue Europa : le tirage au sort complet des quarts et des demi-finales !