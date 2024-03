Man City : Kyle Walker ouvre la porte à l’Arabie saoudite

C’est l’un des hommes forts de Pep Guardiola. Arrivé dans le nord de l’Angleterre en provenance de Tottenham en 2017, le défenseur anglais est devenu immédiatement un titulaire indiscutable. Preuve est en encore aujourd’hui où malgré ses 33 ans, le natif de Sheffield enchaîne les rencontres sous la houlette du Catalan (33 matchs dont 32 titularisations toutes compétitions confondues), entraîneur avec lequel il a tout remporté à l’image du triplé historique réalisé la saison dernière. S’il semble pleinement épanoui à Manchester, l’international anglais a révélé qu’une pige en Arabie saoudite ne le dérangerait pas à l’instar de son ex-coéquipier Aymeric Laporte, désormais partenaire de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr.

«Il ne faut jamais dire jamais. L’argent qu’ils paient et tout le reste sont évidemment un facteur énorme pour que les joueurs aillent là-bas. Cristiano Ronaldo a ouvert la voie à tout le monde. Tant que les jambes sont bonnes et que je sens que je peux contribuer à un certain niveau, je ne veux pas m’arrêter», a exprimé l’Anglais lors d’une interview accordée à FiveUK. Si le principal intéressé n’écarte pas une expérience en Saudi Pro League, ce dernier a néanmoins ajouté qu’il souhaiterait terminer sa carrière à Sheffield, le club de sa ville natale.