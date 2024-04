Un nouvel investisseur en passe de débarquer au RC Lens

Sixième de Ligue 1 avant d’accueillir Clermont pour le compte de la 30e journée de Ligue 1, le RC Lens s’apprête à vivre un sprint final décisif dans la course à l’Europe. Parallèlement à ces enjeux sportifs, plusieurs questions se posent quant à l’avenir des Sang et Or sur le plan structurel. Franck Haise poursuivra-t-il sur le banc artésien ? Quid de la future direction sportive ? Dans cette optique, L’Equipe affirme, ce samedi, que le RCL se prépare à accueillir un nouvel actionnaire minoritaire, le fonds d’investissement américain Isos Capital, qui pourrait détenir environ 25% du club.

Après avoir accueilli la société d’investissement Side Invest, détenant 13% du capital, en septembre dernier et exprimé sa volonté de continuer à élargir sa base d’actionnaires, le club lensois pourrait donc s’entourer d’un nouvel actionnaire, spécialisé dans les investissements sportifs et de divertissement (Toronto Six en hockey-sur-glace féminin et la WOW, une fédération de catch féminin). Le quotidien précise toutefois que cette entrée dans le capital reste suspendue à la clarification des droits TV pour la période 2024-2029. Affaire à suivre…