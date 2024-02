Le complexe sportif où se préparent de nombreuses stars du foot au Maroc

Comment concilier vacances et préparation sportive ? Certains joueurs comme par exemple Thorgan Hazard ou Alexis Flips ont trouvé la solution puisqu’ils s’entraînent régulièrement à l’URBAIN Five de Marrakech. D’autres anciennes stars du ballon comme Mbark Boussoufa s’y rendent également.

Le plus grand complexe sportif de la ville (5 000 m²), utilisé quotidiennement par plus de 300 personnes, dispose d’installations ultras modernes, d’équipements sportifs de dernière génération, de terrains intérieurs (climatisés) et extérieurs ainsi que des pelouses aux normes FIFA. En outre, l’URBAIN Five, très populaire sur Instagram avec ses 27 000 abonnés, dispose d’une académie de football qui figure parmi les meilleures et les plus accessibles de la ville.