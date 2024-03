Real Madrid : Carlo Ancelotti tient son plan pour Vinicius Jr et Kylian Mbappé

Le Real Madrid entre dans le moment de vérité de sa saison. Qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions où il devra jouer le vainqueur sortant de la compétition, Manchester City, celui là même qui l’avait éliminé de la C1 l’an passé, le club de la capitale espagnole se prépare aux grandes échéances à venir. Après cela, il sera temps de penser à la suite, et surtout à l’intégration à venir de Kylian Mbappé à partir de la saison prochaine. Lui trouver une place ne sera pas chose aisée.

Le Français va devoir s’intégrer dans un collectif qui tourne déjà très bien sans lui. L’été dernier, Carlo Ancelotti a dessiné un diamant pour permettre à Bellingham d’être dans les meilleures dispositions. La recette fonctionne puisque l’Anglais cumule 20 buts et 9 passes décisives en 31 matchs. Cette fois, il va falloir combiner avec Vinicius Junior et Mbappé, dont les profils sont assez proches. Tous les deux aiment jouer devant, plutôt sur le côté gauche. Un choix s’impose donc.

Jouer à deux devant avec Mbappé et Vinicius

Il y a quelques semaines, Ancelotti avait eu une petite phrase qui en avait surpris plus d’un. Il privilégiait ce fameux côté gauche pour le Brésilien. «Il (Vinicius Junior, ndlr) peut aussi jouer à l’intérieur, avec un autre attaquant, mais je dois tenir compte du fait qu’il est très à l’aise en jouant à l’extérieur. Je veux le mettre là où il se sent le plus à l’aise, c’est-à-dire sur l’aile gauche.» Certains y ont vu une formule également adressée à Mbappé, sous-entendant qu’il allait devoir s’adapter.

Selon Marca, le coach italien va bel et bien faire jouer les deux hommes ensemble, plutôt dans une attaque à deux, laissant un élément sur le banc, très probablement Rodrygo, permettant à Bellingham de ne pas pâtir de cette organisation. C’est d’ailleurs le système le plus utilisé cette saison. L’entraîneur compte aussi sur l’évolution de Vinicius, d’être un joueur capable d’évoluer toujours plus proche de la surface. Les consignes semblent de plus en plus claires.