Real Madrid : Carlo Ancelotti envoie déjà un avertissement à Mbappé sur son futur positionnement

À la veille de la rencontre face au Séville FC, Carlo Ancelotti, présent en conférence de presse, a évoqué le dossier Kylian Mbappé à travers une question sur le positionnement de sa star brésilienne, Vinícius Júnior. Si le numéro 7 parisien n’a toujours pas posé ses valises dans la capitale espagnole, il est d’ores et déjà prévenu des intentions du technicien italien concernant son organisation tactique, notamment en attaque.

«Il (Vinicius Junior, ndlr) peut aussi jouer à l’intérieur, avec un autre attaquant, mais je dois tenir compte du fait qu’il est très à l’aise en jouant à l’extérieur. Je veux le mettre là où il se sent le plus à l’aise, c’est-à-dire sur l’aile gauche», a ainsi assuré le Mister, sans répondre directement à une interrogation liée à Mbappé. Une manière de faire comprendre au capitaine des Bleus qu’il devra se plier au bien-être collectif des Merengues ? Difficile encore de le dire, mais une chose est sûre, cette réponse apporte un premier élément de réponse à l’heure où de nombreux observateurs se demandent comment l’ancien coach du PSG associera Mbappé et Vinicius dans son onze de départ…