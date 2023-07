Arsenal blinde William Saliba

La suite après cette publicité

Arsenal continue son opération prolongations durant ce mercato estival. Après Aaron Ramsdale, Bukayo Saka et Reiss Nelson, en plus de l’arrivée de l’attaquant allemand Kai Havertz en provenance de Chelsea, l’AFC a officialisé ce vendredi la prolongation de contrat du défenseur central français William Saliba, et ce jusqu’en juin 2027. Un nouveau bail qui devrait lui permettre de toucher un salaire annuel légèrement supérieur à 10 M€.

«Il n’y a pas de mot pour décrire comment je me sens ici, comment vous m’avez fait sentir. Avoir la confiance de l’entraîneur et de tout le personnel, et puis d’avoir votre (les supporters, ndlr) soutien m’a fait me sentir spécial. Le nord de Londres n’était qu’un endroit dans une carte quand j’étais petit. Je n’aurais jamais imaginé à quel point je me sentirais comme à la maison. Alors merci Gunners, ça c’est pour vous, on est ensemble», a-t-il déclaré dans la vidéo d’annonce publiée sur les réseaux sociaux du club.

