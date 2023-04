Le retour de Lionel Messi au Barça se complique sérieusement !

La suite après cette publicité

Et si Lionel Messi ne rejoignait finalement pas le FC Barcelone dans les semaines à venir ? Pour l’heure, un retentissant come-back de l’international argentin (174 sélections, 102 buts) reste la principale tendance mais le numéro 30 du Paris Saint-Germain, en fin de contrat en juin prochain, ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. La raison ? La situation financière de son ancien club, contraint de vendre et de libérer de la masse salariale afin de respecter le fair-play financier.

Le Barça n’arrive pas à vendre !

«Aujourd’hui, si vous me demandez en l’état actuel des choses, le retour de Lionel Messi au FC Barcelone me paraît très compliqué, il faut voir comment ça va évoluer mais il faudrait que plusieurs conditions soient remplies, il faut des départs, une diminution des salaires mais il faut aussi savoir quel salaire aura Messi ? Le Barça n’est pas comme le PSG qui a un robinet de gaz et d’argent pour avoir une grosse masse salariale», déclarait, à ce titre, Javier Tebas, président de la LFP espagnole sur les ondes de «RMC Sport».

Des inquiétudes qui demeurent en Catalogne. Et pour cause. Si une partie de la direction du FC Barcelone s’est récemment entretenue avec des représentants du championnat espagnol pour discuter des points sensibles du dossier Messi, les Blaugranas - forcés de vendre pour acheter cet été - font face à problème de taille. Comme indiqué par Sport, ce samedi, les joueurs placés sur le marché des transferts ne veulent pas partir ! Ainsi, ni Ferran Torres, ni Franck Kessié, ni Jordi Alba, ni même Ansu Fati, ne veulent quitter le Barça et ils l’ont fait savoir au club…

Le retour de Lionel Messi en danger ?

Pour tous ces potentiels départs, le quotidien espagnol précise que les négociations sont actuellement au point mort. Une situation angoissante à l’heure où les Culers se doivent d’alléger rapidement la masse salariale et d’effectuer un transfert important avant le 30 juin. Si Clément Lenglet, prêté à Tottenham, et Samuel Umtiti, aujourd’hui sous les couleurs de Lecce, pourraient quant à eux définitivement plier bagage, ces deux sorties ne suffiraient pas au Barça.

Toujours aussi déterminé à l’idée de rapatrier Lionel Messi, l’actuel leader de Liga va donc devoir s’activer, au risque de voir son plan de viabilité totalement échouer. Dos au mur et prêt à tout pour retrouver sa légende vivante, le Barça pourrait, dans cette optique, ouvrir la porte à d’autres départs «imprévus». Sport précise notamment que les dirigeants barcelonais pourraient se laisser convaincre en cas de belle offre pour Raphinha, convoité en Premier League. Même son de cloche pour Eric Garcia… Sous pression, le Barça se démène donc pour trouver des solutions mais la tâche demeure complexe.

Xavi a quelques doutes…

Interrogé à ce sujet en conférence de presse, ce vendredi, Xavi préférait lui se concentrer sur la fin de saison des siens. Au sujet de Leo, nous ne savons pas si cela va arriver ou non. C’est trop tôt. Nous nous concentrons sur le Betis et la victoire dans ce championnat. Nous verrons pour les futures signatures. La réunion que nous avons eu avec LaLiga, ce n’était pas seulement à cause de l’arrivée possible de Leo mais également pour pouvoir améliorer l’équipe pour l’année prochaine, mais ce n’est pas le problème important. Il y a une Ligue à gagner. Avant de défier le Betis dans le cadre de la 32e journée, le Barça peut trembler. Messi est encore loin d’un retour en Catalogne…