Real Madrid : la sanction se précise pour Federico Valverde après son coup de sang

L’épée de Damoclès au-dessus de la tête de Federico Valverde est toujours bel et bien là. Le 8 avril dernier, dans la foulée de la défaite du Real Madrid contre Villarreal (2-3), en Liga, le polyvalent milieu de terrain uruguayen avait attendu Alex Baena dans la zone des bus pour en découdre avec le joueur du Sous-Marin Jaune et lui asséner un coup de poing au niveau de la pommette. Si les Merengues devraient sanctionner leur joueur pour son coup de sang, on ne connaît pas encore la sanction qui lui sera adressée pour son comportement, alors que le milieu offensif espagnol de Villarreal a porté plainte contre l’Uruguayen.

La suite après cette publicité

Marca explique que la Commission nationale anti-violence de la Liga s’est réunie ce lundi matin et a décidé de transférer ce dossier bouillant au Comité de compétition, qui dépend de la RFEF (la Fédération espagnole). Ce dernier va désormais se pencher sur cette affaire et devra déterminer la sanction sportive infligée à Fede Valverde. Le quotidien espagnol précise qu’il risque entre 4 et 12 matchs de suspension. La sanction ne devrait pas être connue avant un mois et demi. D’un point de vue pénal, Valverde pourrait écoper d’une disqualification comprise entre un et six mois.

À lire

Le onze de rêve de Cristiano Ronaldo