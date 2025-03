Bayern Munich : la statistique effrayante de Harry Kane

S’il n’a toujours pas remporté le moindre titre avec le Bayern Munich depuis son arrivée en Allemagne à l’été 2023, Harry Kane n’en reste pas moins un attaquant redoutable. Meilleur buteur du championnat dès sa première saison, avec 36 buts inscrits en 24 matchs, l’Anglais semble bien parti pour réitérer lors de l’exercice en cours, puisqu’il trône en tête du classement avec 22 unités, cinq de plus que Patrik Schick. Et avec son but inscrit contre Sankt Pauli ce samedi, l’ancien joueur de Tottenham vient de rentrer dans l’histoire de la Bundesliga.

Auteur de l’ouverture du score dès la 17e minute sur une passe de Michael Olise lors de la victoire 3-2 de son équipe, Kane a désormais marqué contre toutes les équipes du premier échelon du championnat d’Allemagne. Une statistique impressionnante, d’autant plus que l’avant-centre de 31 ans y est parvenu en moins de deux saisons. Équipes ayant le plus souffert de son sens du but : Stuttgart et Augsbourg, qui ont vu leurs filets trembler six fois à cause de lui. Alors que l’équipe de Vincent Kompany pointe en tête du championnat avec six points d’avance sur le Bayer Leverkusen, Kane pourrait en plus enfin remporter le premier trophée collectif de sa carrière.