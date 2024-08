Man City : Julian Alvarez va signer à l’Atletico de Madrid

Le feuilleton Julian Alvarez touche à sa fin. Alors que le joueur argentin a publiquement annoncé qu’il n’était pas certain de continuer sa carrière à l’Atlético de Madrid, en raison d’un trop faible temps de jeu promis par Pep Guardiola à Manchester City, plusieurs clubs s’intéressaient à la situation de l’attaquant de 24 ans, à l’instar du PSG, Chelsea et de l’Atlético de Madrid. Mais les Colchonerons semblaient les mieux placés dans ce dossier périlleux

Et selon le média argentin Olé, Julián Álvarez deviendra dans les prochains jours le nouvel attaquant de l’Atlético de Madrid. Et il deviendra, par la même occasion, le transfert le plus cher de l’histoire de Manchester City puisque 80 millions d’euros ont été déboursés pour convaincre les Cityzens. Un choix désiré par le joueur pour gagner du temps de jeu, mais aussi par sa famille, qui souhaitait quitter l’Angleterre pour un pays plus chaud. Il signera un contrat de cinq ans, avec des avantages sur le droit à l’image, selon le média argentin.