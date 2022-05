Villarreal - Liverpool : la soirée catastrophique de Geronimo Rulli

La suite après cette publicité

Un petit quart d'heure. C'est ce qu'il a fallu à Liverpool pour retourner la situation en deuxième période face à Villarreal, après avoir très mal démarré la rencontre. Le Sous-Marin Jaune menait effectivement 2-0 à la pause, et le billet des Reds pour la finale, qui semblait pourtant acquis après l'aller, était clairement en danger... Mais les troupes de Jürgen Klopp ont reçu un joli coup de main...

Si l'entrée de Luis Diaz a logiquement bien aidé les Reds, redynamisant un secteur offensif en berne en première période, l'homme clé de cette remontée n'est autre que... Geronimo Rulli, le portier du Sous-Marin Jaune. Il faut dire que s'il avait déjà été assez maladroit lors du match aller en terres liverpuldiennes, il a vécu une soirée cauchemardesque ce soir, et les médias espagnols le tiennent déjà pour responsable de l'élimination, à l'image de Marca, qui explique que « Rulli a été décisif... en mal ».

Une bien mauvaise soirée

Il faut dire que sur les deux premières réalisations, le ballon lui file entre les jambes. Si la tête de Luis Diaz peut éventuellement être considérée comme à bout portant et donc pas évidente à repousser ; Fabinho tire à angle presque fermé sur le premier but de Liverpool, et il semblait plus facile pour l'ancien du MHSC de contrer le tir que d'aller récupérer le cuir au fond des filets. Sur le troisième et dernier but des Reds, il sort un peu n'importe comment devant Sadio Mané, loin de sa surface.

Après le match, ni ses coéquipiers ni son entraîneur Unai Emery n'ont voulu l'accabler, mais nul doute qu'au fond d'eux, ils savaient que l'Argentin n'avait en tout cas pas été à son meilleur niveau ce soir. S'il avait réussi à prendre la place de Sergio Asenjo et s'imposer en tant que titulaire depuis le début de saison, nul doute que maintenant, les dirigeants de Villarreal penseront fort à ce poste de gardien en vue du mercato estival...