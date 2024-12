Salzbourg-PSG : les compositions officielles

Match déjà essentiel dans la campagne européenne de Paris. A l’occasion de la sixième journée de Ligue des champions, le PSG se rend à Salzbourg (coup d’envoi 21h00, un match à suivre sur FM). Avec seulement quatre points en cinq matches, les Parisiens (25es) ont mal débuté cette C1 et sont actuellement en dehors de la zone des 24 qui qualifie les équipes pour les 16es de finale. Le PSG a trois matches pour inverser la tendance et ce déplacement en Autriche, face à une équipe qui ne compte que trois points, apparaît être le plus simple avant de se frotter à Manchester City et Stuttgart en janvier.

Pour cette rencontre, Luis Enrique est privé de Dembélé (suspendu) tandis que Kimpembe n’a pas été retenu. Donnarumma, sur le banc face au Bayern, retrouve sa place dans le but. Hakimi, Marquinhos, Pacho et Nuno Mendes sont titulaires en défense. Au milieu, Fabian Ruiz est préféré à Zaïre-Emery pour accompagner Joao Neves et Vitinha. Devant, c’est Lee qui remplace Dembélé à droite avec Ramos dans l’axe et Barcola à gauche. Côté Autrichien, Pepijn Lijnders, l’entraîneur néerlandais, totalise sept absents (Diakité, Terzic, Fernando, Konaté, Kjaergaard, Morgalla et Piatkowski). Il opte tout de même pour un 4-3-3 avec quelques noms connus comme l’ancien stéphanois Gourna-Douath au milieu où l’Israélien Gloukh. Derrière, Baidoo est aligné avec Guindo dans l’axe. Devant, Ratkov est épaulé par Dorgeles et Yeo.

Les compositions officielles :

Salzbourg : Schlager – Capaldo, Guindo, Baidoo, Dedic – Bidstrup, Gourna-Douath, Gloukh – Yeo, Ratkov, Dorgeles.

PSG : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz – Lee, Ramos, Barcola.

