OM : André Villas-Boas tape du poing sur la table pour Benedetto

Présent en conférence de presse avant le déplacement de l'OM samedi à Lorient (match à suivre en direct commenté sur notre live), André Villas-Boas est revenu sur la disette traversée par Dario Benedetto. Incapable de trouver le chemin des filets depuis le début de saison, l'attaquant argentin inquiète. Conscient des difficultés traversées par son buteur, l'entraîneur olympien a défendu corps et âme l'intéressé.

« Il m'a dit coach je n'en peux plus je suis à sec, je dois marquer. Je suis avec lui. Jonathan David a coûté trois fois plus cher que Benedetto et n'a pas marqué non plus à Lille, mais personne ne dit rien, » a ainsi répliqué Villas-Boas. Face à Lorient, Dario Benedetto disposera d'une nouvelle occasion pour retrouver le chemin des filets...