Alessandro Del Piero et Thierry Henry encensent Antoine Griezmann

Passeur décisif sur le deuxième but de son équipe, Antoine Griezmann a réalisé une nouvelle très belle prestation hier soir face au Borussia Dortmund (2-1). Le Français, doté d’une excellente vision de jeu, a séduit tout le Cívitas Metropolitano et a été élu homme du match à l’issue de la partie. L’Espagne a salué sa performance, tout comme Alessandro Del Piero. « Je pense qu’il est dans la top liste (des meilleurs joueurs du monde). On parle parfois des joueurs à la première ou deuxième place. Définitivement, ce gars doit être avec ces joueurs parce que c’est un 'game changer’. C’est le genre de joueurs qui peut découvrir de nouveaux horizons » a souligné l’ancien attaquant italien au micro de CBS Sports. Thierry Henry, consultant pour la même chaîne a également fait des éloges sur son compatriote.

« Il est si intelligent, même sur une touche. Dès que le ballon est sorti, il a couru derrière la défense, revient pour ne pas être hors-jeu. Il voit le jeu, lève le ballon pour son équipier et la conclusion est magnifique », a-t-il ajouté aux propos de son ancien coéquipier à la Juventus Turin en 1999.