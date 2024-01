Mercato : le Real Madrid veut tout chambouler

C’est un été 2024 particulièrement animé qui attend le Real Madrid. Quelle que soit l’issue de la saison - le Real Madrid est bien embarqué en Liga comme en Ligue des Champions - ça va bouger cet été. Si le dossier de l’entraîneur a été bouclé, il y a bien d’autres feuilletons à régler au cours de ces mois de juillet et d’août 2024, à l’image des cas Mbappé et Haaland. Si le Français va bien rejoindre la capitale espagnole comme révélé en exclusivité dans nos colonnes le 7 janvier dernier, c’est un peu plus flou pour le Norvégien.

Quoi qu’il en soit, les médias ibériques sont persuadés qu’il est tout à fait possible de voir les deux hommes évoluer ensemble sous la tunique blanche dans un avenir assez proche. Au-delà de ces dossiers dits galactiques pour l’attaque, il y a d’autres secteurs que les dirigeants merengues souhaitent renforcer en priorité. C’est le cas de la défense, et surtout des latéraux.

Tout changer derrière

Le quotidien Marca fait le point ce lundi et en dit plus sur les intentions des têtes pensantes madrilènes. Le Real Madrid veut ainsi tout chambouler sur les flancs et pour le côté gauche, le favori est déjà choisi depuis longtemps : Alphonso Davies (Bayern). Rien de nouveau donc, même si la récente brouille du Canadien avec son coach Thomas Tuchel semblent compliquer encore plus une possible prolongation de son contrat qui expire en 2025. De l’autre côté, il y a un joueur qui commence à réellement convaincre tout le monde à Madrid : Yan Couto (21 ans). Le Brésilien de Girona, qui appartient au City Football Group, est aussi enfin de contrat en 2025 et sera donc potentiellement vendu cet été.

Deux arrivées qui visent à redynamiser un secteur considéré comme le point faible de l’équipe. Surtout à gauche, où Mendy et Fran Garcia ne sont pas totalement convaincants, alors qu’à droite, Dani Carvajal réalise une excellente saison, mais a déjà 32 ans. En plus de ces deux joueurs, Miguel Gutierrez (Girona) est aussi sur les tablettes du club, qui possède toujours une option de rachat sur celui qui cartonne aussi avec l’écurie révélation de la Liga. Alex Jimenez, latéral droit de 18 ans prêté à Milan actuellement, est aussi dans les plans d’avenir du club. Clairement, l’été va être encore plus chaud que d’habitude à Madrid cette année !