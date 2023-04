Chelsea : Wesley Fofana est amoureux de l’OM

La suite après cette publicité

Dans un entretien accordé à Téléfoot, le défenseur central français de Chelsea Wesley Fofana a déclaré sa flamme à l’Olympique de Marseille, club de sa ville natale : «je suis un vrai fan, et c’est le club de ma vie. C’est ce qui m’a fait aimer le foot depuis petit, je suis né supporter de l’OM. Ca me tient et je regarde à fond, et allez l’OM !»

Toujours au micro de l’émission de TF1, l’ancien Stéphanois a également tenu à motiver les joueurs d’Igor Tudor et ainsi aller décrocher une place parmi les trois premières : «arrêtez de croire qu’on ne va pas finir sur le podium ! Les gars, je compte sur vous, on finit sur le podium cette année !» A eux de chiper la deuxième marche du podium face à Troyes, ce dimanche soir au Vélodrome (20h45).

À lire

OM : Ruslan Malinovskyi, une si lente adaptation