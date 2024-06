Real Madrid : Nacho a tranché pour son avenir

C’est une page qui va se tourner au Real Madrid, une de plus après le départ déjà officiel de Tony Kroos. À 34 ans et après 12 saisons en équipe première, Nacho va quitter le club d’après les informations de Marca. Celui qui était encore le capitaine cette saison, et régulièrement titulaire grâce aux nombreuses blessures, devrait rejoindre l’Arabie saoudite.

Al-Ittihad, le même club que Karim Benzema, lui propose un contrat de deux saisons à 20 M€ par an, soit quasiment le quadruple de ce qu’il touche actuellement en Espagne. Appelé par Luis de la Fuente pour participer à l’Euro, l’international espagnol a remporté six Ligues des Champions avec le Real Madrid, dont la dernière pas plus tard qu’il y a dix jours.