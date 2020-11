PSG : Thomas Tuchel enrage contre le but refusé à Moise Kean

Après le match entre Rennes et Bordeaux (0-1) se déroulait peut-être le choc de cette 11e journée de Ligue 1 entre Monaco et Paris. Alors qu'ils menaient deux buts à zéro à la pause, les Parisiens ont été renversés (3-2). Une performance inquiétante alors que les hommes de Thomas Tuchel se sont vus refuser deux buts. Ce que l'entraîneur allemand a eu du mal à digérer.

En conférence de presse, l'ancien du BVB a surtout regretté celui refusé à Moïse Kean, à la 39e minute : « on a maîtrisé complètement le ballon, on a marqué quatre buts. Je pense vraiment que le troisième était régulier, je ne comprends pas pourquoi cela ne compte pas… mais voilà, la deuxième période était complètement différente et c'est notre responsabilité, on n'a pas joué avec le même sérieux ».