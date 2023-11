OL : Jean-Michel Aulas est très inquiet

Dimanche, l’OL a décroché sa première victoire de la saison à Rennes. Toujours derniers, les Gones se sont offerts une petite bouffée d’oxygène avant la trêve. Mais le chemin est encore long. Interrogé au sujet de son club de cœur après le Comex de la FFF, Jean-Michel Aulas n’a pas caché son inquiétude. Ses propos sont relayés par Ouest-France.

«Comme tous les supporters, on souffre énormément. On n’a pas l’habitude de se retrouver dans cette situation (…) La victoire vient redonner de l’envie, de l’espoir aux supporters et, j’en suis sûr, une volonté incroyable aux joueurs et l’entraîneur (…) On est en danger.» Mais JMA a avoué croire en la nouvelle direction qui va « s’interroger pour trouver les bonnes solutions ». Le temps presse pour les Olympiens, qui avancent au ralenti.