Jupiler : avant d’affronter l’OM, le Club Bruges s’offre un scénario fou

Club Bruges a vécu un véritable scénario de folie pour sa réception de Zulte-Waregem lors de la 22e journée de Jupiler Pro League, s’imposant sur le fil (4-3) après avoir été mené à plusieurs reprises. Les visiteurs ont frappé fort dès la première mi-temps avec l’ancien Marseillais Marlay Aké (38e) et Ementa (40e) qui ont donné l’avantage à Zulte-Waregem, malgré l’égalisation précoce d’Aleksandar Stanković (6e) pour Bruges.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 3 Club Bruges 44 22 +14 14 2 6 42 28 10 ZW 26 22 -3 6 8 8 31 34

Au retour des vestiaires, les Belges ont renversé la situation grâce à Mechele (46e) et Stanković à nouveau (60e), mais Zulte a recollé par Opoku (80e) dans un match haletant. La victoire a finalement été scellée par Tresoldi (78e), offrant à Bruges un succès précieux et spectaculaire devant son public du Jan Breydelstadion. Ce match confirme la capacité des Brugeois à se montrer solides dans les fins de match et leur détermination à rester au sommet du championnat.