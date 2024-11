Sporting CP : la franche mise au point de Viktor Gyokeres sur son avenir

Il sera assurément l’un des joueurs les plus côtés sur le marché des transferts dans les prochains mois. En effet, après une saison passée déjà extraordinaire, Viktor Gyokeres est reparti sur les mêmes bases lors de cette cuvée avec le Sporting CP et la Suède. Auteur de 28 buts et 7 passes décisives en 23 matches, l’attaquant de 26 ans est en train de mettre tout le monde d’accord. Et alors que son désormais ancien entraîneur Ruben Amorim vient tout juste de rejoindre Manchester United, beaucoup de supporters des Red Devils se sont extasiés à l’idée de voir l’ancien de Sankt Pauli arriver du côté d’Old Trafford.

La suite après cette publicité

Pour autant, le goleador a mis fin à ces rumeurs ce samedi après son match avec la Suède : «c’est très triste qu’Amorim parte , mais évidemment nous comprenons sa décision. Cela signifiait beaucoup pour moi, car il m’a donné l’opportunité et m’a fait beaucoup grandir .Le suivre à United ? Il a déjà plusieurs attaquants là-bas, donc nous verrons. Mais ce n’est pas quelque chose auquel je pense. Évidemment, je veux jouer toute la saison avec le Sporting et je me sens bien là-bas, donc je ne suis pas pressé de déménager à l’avenir. Nous verrons le moment venu.»