Brésil : le petit tacle de Ronaldo Nazário sur Neymar

Neymar se sait attendu. S’il a dû renoncer au rassemblement de la sélection brésilienne en raison d’une nouvelle blessure ces derniers jours, l’ancien joueur du PSG a encore 14 mois de préparation pour la grande échéance, à savoir la Coupe du Monde. D’ici là, Ronaldo Nazario espère qu’il aura retrouvé son niveau, mais aussi une bonne hygiène de vie comme il l’a confié dans des propos rapportés par TNT Sports Brazil.

«Je crois (en Neymar lors de la prochaine Coupe du Monde, ndlr). Neymar a un talent merveilleux, mais il devra se sacrifier. C’est lui et lui-même. C’est un sacrifice qui en vaut la peine. Il reste un an avant la Coupe du monde. S’il arrive en trombe, nous avons de bonnes chances. Mais il va devoir faire des sacrifices. Il doit bien manger, s’entraîner et dormir», a confié le Ballon d’Or 1997 et 2002. Le peuple brésilien espère que ce message n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd.