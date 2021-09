Ligue 1 : le RC Lens surprend l'OM

En clôture de la huitième journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille recevait le Racing Club de Lens à l'Orange Vélodrome. Freiné par Angers mercredi soir (0-0), l'OM voulait renouer avec la victoire devant son public. Côté lensois, l'objectif demeurait limpide : récupérer les points perdus à Bollaert face à Strasbourg (0-1). Pour cette affiche de 20h45, Jorge Sampaoli alignait un 3-4-3 avec lez trio Under, Payet, Dieng en attaque. Franck Haise s'appuyait sur un 3-4-1-2 avec le duo Sotoca, Kalimuendo en pointe. Dès les premières minutes, le Racing se procurait une première occasion avec Fofana qui perdait son duel face à Lopez. Après consultation de la VAR, monsieur Lesage indiquait une main de Pape Gueye dans la surface et accordait un penalty aux Lensois (6e). Sotoca ne tremblait pas et ouvrait le score pour Lens (0-1, 9e). Sonnés, les Olympiens se faisaient surprendre une nouvelle fois juste avant la demi-heure de jeu. Leca trouvait Sotoca sur son dégagement qui déviait de la tête pour Frankowski.

Le milieu polonais éliminait Luan Peres et trompait Pau Lopez d'une superbe frappe enroulée (0-2, 27e). Cinq minutes plus tard, les hommes de Sampaoli réduisaient le score sur un superbe coup-franc signé Payet (1-2, 33e). Galvanisé par ce but, l'OM poussait pour égaliser. Payet distillait un bon centre pour Gerson qui butait sur Leca (36e). Juste avant la pause, Marseille obtenait à son tour un penalty. Guendouzi alertait Dieng dans la surface qui se faisait stopper irrégulièrement par Wooh (45+1). Payet ne tremblait pas et prenait Leca à contrepied (2-2, 45+3). Au retour des vestiaires, les Marseillais poussaient et manquaient de prendre l'avantage sur une frappe d'Under qui heurtait la transversale (56e). Quelques secondes plus tard, Lirola sur la droite distillait un bon centre pour Dieng dont la tête était repoussée par Leca (56e). Mais au plus fort de la domination marseillaise, le RC Lens reprenait les devants. Sur la droite, Sotoca centrait pour Saïd dont la tête trompait Lopez (2-3, 71e). Le Racing procurait de nouveaux frissons à l'Orange Vélodrome, avec un petit numéro de Sotoca qui s'amusait dans la défense olympienne avant de voir sa frappe repoussée par Lopez (81e). Grâce à ce quatrième succès de la saison, le RC Lens devenait le nouveau dauphin du PSG au classement et passait devant son adversaire du soir.

