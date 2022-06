L'OL a fixé son budget pour son latéral gauche

Comme prévu depuis quelques semaines, Emerson va retourner à Chelsea cet été. Et Bruno Cheyrou s'active en coulisse pour lui trouver un successeur. Comme nous vous l'avions révélé, la priorité se nomme Tyrell Malacia. Mais l'international néerlandais du Feyenoord, qui avait particulièrement brillé en Ligue Europa Conférence face à l'OM, coûte cher, très cher si bien que le club néerlandais a repoussé déjà deux offres de l'OL.

Selon nos informations, le budget lyonnais pour ce poste s'élève à 10 millions d'euros. À ce prix-là, cela risque d'être un peu juste pour le gaucher du club de Rotterdam qui a disputé 49 matches, inscrit un but et délivré cinq passes décisives toutes compétitions confondues et qui se trouve actuellement avec les Pays-Bas pour la Ligue des Nations. En parallèle, le boss du mercato lyonnais a activé d'autres pistes dont une menant à un club du premier tiers de la Liga.