Quelle équipe pour l’OM face au PSG ?

Les Espagnols appellent ça le virus FIFA. Et il a touché la Canebière mardi soir. Ironie du sort, le seul joueur de l’OM présent sur la pelouse avec l’équipe de France s’est donc blessé au Vélodrome, face au Chili. Il s’agit de Jonathan Clauss, sorti dès la dixième minute de jeu, en pleurs. L’attitude du joueur et du staff de l’équipe de France a immédiatement suggéré une absence assez longue pour le latéral droit, qui ne devrait donc pas pouvoir tenir sa place face au Paris Saint-Germain dimanche soir pour la 27e journée de Ligue 1. Un coup dur supplémentaire pour l’OM, qui subissait déjà une sacrée hécatombe.

Le remplaçant naturel de Clauss est également out. Amir Murillo a disparu de la circulation depuis fin janvier, touché aux adducteurs. La trêve internationale a également condamné Bamo Meïté, qui voit sa saison s’interrompre dès à présent. Cela limite les options en défense centrale alors que Samuel Gigot n’est toujours pas remis, et encore plus embêtant, Leonardo Balerdi est considéré comme très incertain pour la réception du PSG. Ajoutez à cela l’absence d’Ulisses Garcia et les seuls défenseurs à disposition de l’entraîneur Jean-Louis Gasset sont : Merlin, Mbemba, Soglo et Sparagna (revenu à l’OM en janvier dernier pour jouer avec la réserve). Ces quatre hommes pourraient donc constituer la défense, avec Merlin à gauche, Soglo à droite et une charnière Mbemba-Sparagna.

Gueye et Sarr pas là non plus

A moins que Jean-Louis Gasset tente autre chose, en redescendant par exemple Geoffrey Kondogbia dans l’axe, pour utiliser un système à trois défenseurs, qui pourrait lui permettre d’utiliser Luis Henrique comme piston droit. L’entrejeu est toujours handicapé par l’absence de Valentin Rongier, qu’on ne reverra probablement plus cette saison. Pape Gueye a lui été touché au mollet durant cette trêve internationale et sera donc absent. Restent Veretout et Ounahi, Jean Onana étant quant à lui très incertain en raison d’un pépin musculaire.

Devant, le virus FIFA a aussi fait du dégât. Ismaïla Sarr a été obligé de céder sa place face au Gabon, victime d’une déchirure aux ischio-jambiers. Cela limite les choix de Gasset, qui pourra tout de même compter sur Aubameyang, Harit, Ndiaye, Moumbagna et Correa. Peut-être le secteur le mieux fourni, mais cela ne laisse pas beaucoup d’alternatives à Gasset sur son banc de touche. Le Classique face au PSG s’annonce donc d’ores et déjà très compliqué pour le club phocéen. Qui doit aussi penser à la suite du programme avec un déplacement à Lille puis la double confrontation face à Benfica en Ligue Europa…