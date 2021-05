L1 : l'OM, Lens et Rennes remercient le PSG et Monaco

Avec la qualification de Monaco en finale de la Coupe de France, on aura donc le droit à une opposition entre le PSG et le club princier. Deux équipes d’ores et déjà assurées de terminer dans le Top 4 de Ligue 1, ce qui a des répercussions dans la course à l’Europe.

En effet, avec une finale composée d’équipes déjà qualifiées pour une Coupe d’Europe, la 5ème place de Ligue 1 devient donc directement qualificative pour la phase de groupes de la Ligue Europa, tandis que le 6ème jouera les barrages de l’Europa League Conference. De quoi faire des heureux dans cette fin de saison.