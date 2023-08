PSG : le Real Madrid commence à mettre la pression sur Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

«Mon objectif est de continuer au club, de rester au PSG. Je suis prêt à revenir à la reprise. C’est ma seule option pour le moment. Je suis très heureux là-bas». Voilà quelle était la dernière prise de parole de Kylian Mbappé, lors d’une conférence de presse durant le dernier rassemblement de l’équipe de France le 15 juin dernier. Mais depuis qu’il a signifié son intention de ne pas activer sa clause de prolongation jusqu’en 2025, la situation s’enlise.

Mis à l’écart pour la tournée de pré-saison en Asie, Kylian Mbappé s’entraînera encore en marge du groupe de Luis Enrique, avec les autres "lofteurs" de l’effectif. Pour l’instant, le Paris Saint-Germain ne devrait pas changer de position et sa présence contre le FC Lorient, lors de la reprise de la Ligue 1, est compromise. Alors que les négociations semblent au point mort entre Mbappé et sa direction, seul le Real Madrid pourrait changer les choses.

Le Real Madrid serait prêt à mettre 200 M€

Mais selon les dernières indiscrétions de L’Équipe - alors qu’une offre dans la deuxième partie du mois d’août était espérée par le Paris Saint-Germain - le Real ne formulera aucune offre tant que l’attaquant du PSG n’aura pas publiquement déclaré son intention de partir cet été. En effet, le Real Madrid préfèrerait jouer la prudence et mettre indirectement la pression à Kylian Mbappé, alors que l’écurie de Carlo Ancelotti peut l’obtenir libre dans un an. Sans avoir à négocier avec le PSG.

Le Real Madrid espère donc un geste de la part de Kylian Mbappé afin de pouvoir passer à l’attaque. Pourtant, Rodrygo Goes s’était déjà affiché auprès du capitaine des Bleus et une conversation de Vinicius Jr. évoquant le joueur de 24 ans avait également fuité. Florentino Perez, le président madrilène, en cas de feu vert, serait prêt à mettre 180 M€ sur la table et il se pourrait que les négociations puissent faire monter le prix jusqu’à 200 millions d’euros. La balle est maintenant dans le camp Mbappé.